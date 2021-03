Video: Darum möchte Senna Gammour keinen Mann!

05.03.2021 15:44 Uhr

Robert Beitsch schafft das, was bei Senna Gammour lange kein Mann mehr geschafft hat: Er löst Gefühle in ihr aus. Bei „Let's Dance“ treten die beiden als Tanzpartner an.

Normalerweise macht Senna Gammour (41) kein Geheimnis daraus, dass sie mit der Männerwelt abgeschlossen hat und stattdessen lieber als gestandene Single-Lady durchs Leben geht. Auf Instagram kassiert die Beauty dennoch haufenweise Komplimente von ihren Anhängern, was sie aber kalt lässt.

So emotional hat man Senna selten gesehen

Zuletzt hat die Wahl-Berlinerin allerdings unter Beweis gestellt, dass sie trotz allem kein Eisklotz ist und sich dabei emotional wie lange nicht mehr gezeigt. Während eines gemeinsamen Interviews mit RTL wurde sie von ihrem „Let’s Dance“-Tanzpartner Robert Beitsch als „tiefgründiges Mädchen mit ganz viel Erfahrung“ beschrieben.

Großes Lob von Robert Beitsch

„Wir reden über ganz viel tiefgründige Sachen und über das Leben. Senna möchte anderen Leuten etwas geben, was ich sehr stark finde“, betonte der Profitänzer außerdem. Immerhin möchte die Influencerin Frauen mit ihren Büchern ja auch zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen.

Senna brach daraufhin jedenfalls in Tränen aus. Eine emotionale Reaktion, die zeigt, dass auch die sonst so lässige Sprücheklopferin nur ein Mensch ist.

Sendehinweis

„Let’s Dance“ läuft ab dem 5. März immer freitags ab 20.15 bei RTL.

Wieso Senna ansonsten lieber Single ist, seht ihr im Video.