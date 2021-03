Video: Das sagt Entertainer Flow_Bu zum großen „Bachelor“-Finale

Florian Buchholz

19.03.2021 17:08 Uhr

Nach diesem skurrilen „Bachelor“-Finale brauchte unser Experte Flow_Bu erstmal einen Tag Pause, um sich von den Geschehnissen zu erholen. Im Video fasst er die skurrilen Ereignisse rund um Niko Grieserts heißbegehrte letzte Rose zusammen.

Das Trauerspiel ist endlich vorbei! Mit einem letzten, spektakulären Frauentausch beendet Niko Griesert die aktuelle Staffel „Der Bachelor“ und verschenkt seine letzte Rose an Kandidatin Mimi. Natürlich nicht ohne vorher nochmal für einen kleinen Skandal zu sorgen. Bei dem 30-Jährigen herrscht Gefühlschaos pur und so entschließt er sich spontan eine der Finalistinnen doch noch mal auf den letzten Drücker auszutauschen.

Flow_Bu will lachend in eine Kreissäge rennen

Unser Bachelor der Herzen, Florian Buchholz, ist von diesem Finale mindestens genauso entsetzt wie die Zuschauer. Im Video erfährst du was er von Nikos „Bäumchen wechsle dich“-Spiel hält, warum er während der Folge am liebsten lachend in eine Kreissäge gerannt wäre und wieso Michèle sich ein Eis verdient hat. Natürlich auf Flos Nacken!

„Der Bachelor“ – Das große Wiedersehen

Worauf wir jetzt nur noch sehnlichst warten, ist „Das große Wiedersehen“. Schließlich wollen wir alle wissen, ob Niko seiner Entscheidung, Mimi die letzte Rose inklusive flammender Liebeserklärung zu übergeben, treu geblieben ist. Angeblich soll es im Verhör bei Frauke Ludowig noch mal zu einer unerwarteten Wendung kommen. Am Samstag ist der Talk danach vorab bei TVNOW zu sehen. Am Mittwoch um 20:15 wird er dann ganz offiziell bei RTL ausgestrahlt. (AB)