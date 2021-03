Video: Das sagt Entertainer Flow_Bu zum großen „Bachelor“-Wiedersehen

25.03.2021 18:56 Uhr

Das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt! Das große Wiedersehen vom Bachelor und den Kandidatinnen lieferte nur wenige Antworten. Zum Glück weiß unser Bachelor-Experte Flow_Bu Bescheid...

Das Drama hat endlich ein Ende! Oder auch nicht. Zumindest dann nicht, wenn man Michèle heißt. Für die geht der Spaß nach der letzte Rose, die sie nie bekam, nämlich scheinbar erst richtig los. Beim großen Wiedersehen traf Niko Griesert noch einmal auf die Mädels und stellte sich den Fragen von Frauke Ludowig. Unser Bachelor-Experte Flow_Bu hat die jüngsten Ereignisse wie immer im Video zusammengefasst.

Nach der Anwort nicht schlauer als vor der Frage

Was ist denn nun dran, an den wilden Spekulationen rund um Niko und die zweitplatzierte Michèle? Tja, diese Antwort konnte auch Frauke Ludowig den beiden nicht entlocken. Bachelor-Profi Flow_Bu hat allerdings recherchiert und weiß mehr. Was er zum Rest der Sendung und zu den abservierten Frauen Mimi und Stephie zu sagen hat, erfährst du im Video.

(AB)