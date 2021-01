29.01.2021 20:00 Uhr

Video: Das sagt Entertainer Flow_Bu zur 2. „Bachelor“-Folge

Die neuste Bachelor-Folge verpasst? Kein Problem! Entertainer Flow_Bu lässt in unserem wöchentlichen Video-Recap die aktuellsten Geschehnisse der Kuppelshow Revue passieren.

Der Einzug in die Villa, die ersten Dates und die ersten Lästereien: In Folge 2 „Der Bachelor“ ging es heiß her! Am Ende zaubern die Macher der Show noch ein Ass aus dem Ärmel und schicken zwei neue Frauen, die die Quarantäne inzwischen erfolgreich beendet haben, ins Rennen. Entertainer und Bachelor der Herzen Flow_Bu verrät im Video alle Details zur aktuellen Folge. Lachen garantiert! (AB)