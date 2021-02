04.02.2021 20:00 Uhr

Video: Das sagt Entertainer Flow_Bu zur dritten Bachelor-Folge

Was ist besser als „Der Bachelor“ gucken? Sich das Recap von Entertainer Flow_Bu anzuschauen! Der Influencer hat die wichtigsten Geschehnisse der dritten Folge im Video zusammengefasst. Wir sagen nur: Erster Kuss und jede Menge Tränen…

So langsam kommt Stimmung in die Bude: In der dritten Folge „Der Bachelor“ kommt es zum ersten Kuss und gleichzeitig auch zum ersten Drama. Niko Griesert scheint nämlich einiges zu bereuen. Natürlich werden auch diesmal Besitzansprüche ausdiskutiert, Tränen vergossen und Sticheleien verteilt. Bachelor der Herzen Flow_Bu fasst die wichtigsten Ereignisse aus Folge drei mit seinem typischen Augenzwinkern im Video zusammen.