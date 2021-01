21.01.2021 19:08 Uhr

Video: Das sagt Entertainer Flow_Bu zur ersten Bachelor-Folge

Neue Runde, neues Glück: Gestern flimmerte die erste Folge „Der Bachelor“ über die Bildschirme. Niko Griesert sucht ab sofort jeden Mittwoch nach seinem Anker, einem Zuhause oder auch einfach nur nach der großen Liebe. Bachelor-Experte und König der Parodien Flow_Bu verrät uns im Video, was er von Niko und den Kandidatinnen hält. Lockert schon mal die Gesichtsmuskeln, denn hier darf gelacht werden!

Kein blaues Meer, keine heißen Temperaturen und keine Ladies im Bikini: Der Bachelor 2021 hat ein hartes Los gezogen. Statt in einer pompösen Villa in Griechenland, Mexiko oder Südafrika, lernt Niko Griesert seine Girls im kalten Berlin kennen. In einer Disco. Und als wäre das nicht schon Strafe genug, scheinen auch die Mädels nur solides Mittelmaß zu sein – das findet zumindest Bachelor der Herzen Florian Buchholz. Im Video verrät der Influencer sein persönliches Fazit der ersten Folge. Achtung: Lachen garantiert!

Das sind die Favoriten des Bachelor-Experten

Weil diesmal sowieso alles anders ist, bekommt Bachelor Niko auch erstmal nur einen Bruchteil der Kandidaten zu Gesicht. Die anderen befinden sich Dank Coronapandemie noch in Quarantäne und werden später zu der Gruppe stoßen.

Bachelor-Experte Flo verrät trotzdem schon mal seine vorläufigen Favoriten: Mimi und Michelle aus Köln! Oh, oh! Genau zwischen den beiden könnte demnächst ein kleiner Zickenkrieg entfachen, Sympathie herrscht zwischen den Girls nämlich scheinbar nicht. Aber mal ehrlich: Genau dafür lieben wir das Format doch auch! (AB)