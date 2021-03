Video: Das sagt Entertainer Flow_Bu zur siebten „Bachelor“-Folge

05.03.2021 15:00 Uhr

„Der Bachelor“ hat einen neuen Versuch gestartet, uns aus dem tiefen Tal der Langweile zu reißen. Folge sieben hat den geneigten Zuschauer zwar nicht in ungeahnte Entertainment-Höhen getragen, aber immerhin hat Niko Griesert einen Knutsch-Rekord aufgestellt! Das freut auch Entertainer Flow_Bu, der wie immer das aktuelle Geschehen für uns zusammenfasst.

Noch nie war „Der Bachelor“ so langweilig, noch nie zuvor war „Der Bachelor“ so vorhersehbar. Und? Macht Folge sieben vielleicht endlich mal eine unterhaltsame Ausnahme? In gewisser Weise schon! Denn, der sonst eher wenig temperamentvolle Junggeselle Niko Griesert küsst plötzlich alles und jeden.

Bachelor-Knutsch-Rekord für Niko!

Am Ende haben seine liebeshungrigen Lippen vier von sechs Rosenanwärterinnen verschlungen. Das ist wenigstens irgendwie unterhaltsam – und: immerhin neuer Bachelor-Knutsch-Rekord! Was sonst noch passiert ist?

Was sagt Flow_Bu zum Bachelor-Drama?

Zum Glück gibt es den Bachelor der Herzen Flow_Bu, der für klatsch-tratsch.de und alle verbliebenem Fans der Show die Highs und Lows unter die Lupe nimmt und brutal beim Namen nennt!

Im Video verrät Flow alles über Folge sieben.