Video: Das sagt Thomas Gottschalk zu Dieter Bohlens Jury-Aus

Video: So steht Thomas Gottschalk zu Dieter Bohlens Jury-Aus

15.03.2021 14:59 Uhr

Eine Nachricht, die ganz Deutschland geschockt hat: Dieter Bohlen wird künftig nicht mehr in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar" und „Das Supertalent" sitzen. Nach Kollegen wie Pietro Lombardi meldet sich nun auch TV-Urgestein Thomas Gottschalk zu Wort.

Ob Dieter als Gast bei Thomas Gottschalks Kult-Show „Wetten, dass..?“ oder Thomas an Dieter Bohlens Seite in der Jury von „Das Supertalent“ – die beiden deutschen TV-Legenden standen in ihrer Laufbahn schon häufig gemeinsam vor der Kamera. Wie steht also Thomas Gottschalk zu Bohlens unerwartetem Jury-Ausstieg?

Gottschalk: „Dieter ist, wie er ist“

Mit einer Fußball-Methapher erklärt Thomas Gottschalk, dass Dieter Bohlen zwar nicht der größte Team-Player sei: „Die Tore schießt er oder keiner.“ Trotzdem habe er großen Respekt vor dem langjährigen Erfolg seines TV-Kollegen.

Was er noch über Bohlen verriet, erfahrt ihr im Video.