Video: Das sind die fiesesten Bösewichte aus deutschen Soaps

26.02.2021 17:16 Uhr

Echte TV-Bösewichte schrecken vor Betrug, Entführung und sogar Mord nicht zurück. Wir zeigen Ihnen die größten Intriganten in deutschen Dailys und Telenovelas.

In Deutschlands Soaps und Telenovelas sorgen sie für jede Menge Stimmung: Mit fiesen Lügen und Intrigen liefern sie die richtige Portion Spannung und Drama in den beliebten Vorabendserien. Im Zweifelsfall legen die TV-Bösewichte sogar höchstpersönlich Hand an, um ihre düsteren Interessen durchzusetzen.

Lügen, Intrigen, Sabotagen und Mord

Selbst vor Straftaten schrecken sie nicht zurück! Über die Jahre haben die Serien-Macher schon so manchen Bestie erschaffen, die den restlichen Serien-Charakteren das Leben schwer gemacht hat. Ganz egal ob giftige Gräfin Clarissa von Anstetten (Isa Jank) in „Verbotene Liebe„, Sophie von Brahmberg (Gabrielle Scharnitzky) in „Verliebt in Berlin oder mordende Tanja von Lahnstein (Miriam Lahnstein) in „Verbotene Liebe – Next Generation“ – diese Biester brachten das Böse in die Seifen-Opern. Hier im Video stellen wir euch noch mal die Fiesesten von ihnen vor.