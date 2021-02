Video: Das sind die traurigen Schicksale der GNTM-Mädels

25.02.2021 21:30 Uhr

Fiona Erdmann, Maribel Todt & Co.: Einige Mädchen der beliebten Castingshow „Germany’s next Topmodel“ müssen in ihren noch jungen Jahren mit einem grausamen Schicksalsschlag leben.

Auch wenn es noch immer das veraltete Vorurteil gibt, dass schöne Menschen es leichter im Leben haben, hatten es Heidi Klums „Meeedchen“ nicht immer leicht. Sogar ganz im Gegenteil: Viele der „Germanys Next Topmodel„-Anwärterinnen mussten sehr traumatische Schicksalsschläge zurückstecken und lernen, mit ihnen zu leben.

Traurige Schicksalsschläge

So auch Maribel Todt, die bei einem schlimmen Verkehrsunfall ihre ganze Familie verlor und deshalb bei ihrer Oma aufwuchs. GNTM-Urgestein Fiona Erdmann verlor innerhalb eines Jahres nicht nur ihre geliebte Mutter, sondern auch ihren Ehemann. Aber auch Miriam Höller und Natalie Volk mussten bereits durch dunkle Zeiten gehen.

Was den Models tragisches passiert, verraten wir hier im Video!