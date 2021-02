Video: Das ultimative Pokémon-Quiz zum 25. Geburtstag

27.02.2021 10:35 Uhr

Vor 25 Jahren kamen die „Poketto Monsuta“ kurz „Pokémon“ auf den Markt. Seit dem bahnbrechenden Erfolg der Videospiele feiern die japanischen Entwickler jedes Jahr den „Pokémon Day“ zu Ehren der ersten Generation der Kultserie.

Am 27. Februar 1996 veröffentlicht Nintendo Pokémon Rot und Grün. Damals ahnte niemand, was für ein weltweiter Hype folgen würde. In Japan werden die Taschenmonster rasch zum Verkaufsschlager, bescherten dem Game Boy ein spätes Comeback, um schließlich weltweit „Pokémania“ auszulösen.

Pokémon wird zum Milliarden-Imperium

Aus dem Videospiel mit den kleinen Taschenmonstern ist ein Milliarden-Imperium mit Animé-Serien, Kinofilmen und einem Vergnügungspark geworden. Ein Hype, der schon viele in seinen Bann zog.

Profis wissen: Pokémon ist nicht gleich Pokémon! Die niedlichen Monster aus den 90ern machen verschiedene Entwicklungsstufen durch. Diese Metamorphosen sind unumkehrbar. Aber: Weißt du auch noch, wie die verschiedenen Stufen für jedes Taschenmonster heißen?

Teste dich in unserem Quiz!