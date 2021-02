04.02.2021 21:15 Uhr

Video: Das waren die 9 legendärsten GNTM-Kandidatinnen EVER

Seit 15 Jahren sucht Heidi Klum Jahr für Jahr nach "Germanys next Topmodel" und auf dieser Suche fand die Model-Mama über die Jahre so allerlei. Von Models, die tatsächlich eine große Modelkarriere starten konnten, bis hin zu Influencerinnen oder auch Trash-TV-Sternchen, die sich durch sämtliche Formate zickten, war alles dabei.

Man kann sagen, was man möchte, aber ohne GNTM wäre die deutsche Medien-Landschaft wesentlich ärmer. Denn auch wenn nicht alle Gewinnerinnen des Formats die Catwalks dieser Welt erobern konnten, so sorgten Heidis Määääääääädels auch über GNTM hinaus für reichlich Unterhaltung.

So zickten sich beispielsweise Teilnehmerinnen wie Tessa Bergmeier, Larissa Marolt und Nathalie Volk mit so einer Attitude durch die Sendung, dass man sich noch heute an sie erinnert. Ebenfalls unvergessen bleiben Gina-Lisa Lohfink und Sarah Knappik mit ihrem damaligen Lieblingsspruch: „Zack die Bohne!“ Doch was wurde aus den Määääädels? Im Video gibt es Antworten darauf!