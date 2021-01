18.01.2021 13:46 Uhr

Video: Davina Geiss – Neue Brüste schon mit 17?

Davina Geiss sorgt aktuell mit einem sexy Foto für viel Wirbel. Hatte sie etwa eine Brust-OP, obwohl sie erst süße 17 ist?

Ein neues Instagram-Bild von „Die Geissens“-Tochter Davina lässt Fans vermuten, dass sich die 17-Jährige einer Brust-OP unterzogen hat. Denn die sexy Korsage, die Davina auf dem Foto trägt, hat entweder Push-up-Superkräfte – oder aber jemand anderes hat den plötzlich extrem üppigen Ausschnitt gezaubert. Ein Beauty-Doc? Würden Mama Carmen und Papa Robert so etwas tatsächlich erlauben? Was ist dran an dem Gerücht?

Alle Fakten gibt es im Video.