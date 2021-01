28.01.2021 17:40 Uhr

Video: Die neuen GNTM-Kandidatinnen gehen an ihre Grenzen

Endspurt: Der Countdown zur 16. Staffel „Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum“ läuft! Am 4. Februar geht es los und es gibt bereits erste Einblicke in die neue Staffel. Die zeigen: Es wird hart!

Wie jedes Jahr plant Heidi Klum auch in 2021 wieder knallharte und ausgefallene Shootings für „Germany’s Next Topmodel“, die ihre Meeedchen an ihre Grenzen bringen sollen. Nur so kann sie die Eine finden, die dem Modelbusiness gewachsen ist. Dieses Jahr musste die Staffel aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland gedreht werden – aber es ist trotzdem alles mit dabei.

Natürlich wird es auch dieses Jahr für die Modelanwärterinnen ein Höhenshooting, ein Nacktshooting, diverse Tanzeinlagen und komplizierte Catwalks geben. Bereits in der Vorschau sieht man alles davon, und erste Tränchen kullern…

Was Heidis Meeedchen bei GNTM 2021 erwartet, seht ihr im folgenden Video. (AKo)