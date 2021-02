03.02.2021 21:30 Uhr

Video: Diese GNTM-Kandidatinnen waren schon im Dschungel

Am Donnerstag geht die neue Staffel von "Germanys next Topmodel" los und Model-Mama Heidi Klum geht wieder auf die Suche nach "Määäääädchen" mit frischen Gesichtern, die die Catwalks dieser Welt erobern wollen.

Und auch in diesem Jahr kann nur ein Mädchen „Germanys next Topmodel werden„. Alle anderen Teilnehmerinnen müssen weiterhin von ihrer großen Model-Karriere träumen. Dennoch qualifizieren sich zumindest die Nachwuchsmodels, die mit ihrem Charakter in der Show auffallen, für andere Formate wie das Dschungelcamp.

2021 nahm die einstige GNTM-Kandidatin Zoe Saip in der Dschungelshow auf RTL teil, doch schon vor ihr waren diverse andere ehemalige GNTM-Kandidatinnen im Dschungelcamp dabei. Hier im Video verraten wir dir, wer es noch von GNTM in den Dschungel geschafft hat!