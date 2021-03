Video: Diese Stars haben schlimme Autounfälle überlebt

17.03.2021 17:54 Uhr

Erst vor wenigen Wochen schockte die Nachricht von Tiger Woods schrecklichem Autounfall die Welt. Wie durch ein Wunder überlebt der Golfstar den Aufprall und konnte in dieser Woche nach einem längeren Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause.

Der 45-Jährige ist aber bei Weitem nicht der einzige Promi, der bei einem schlimmen Autounfall beinahe sein Leben lassen musste. Auch Rapper und Producer Kanye West überlebte nur knapp einen Unterfall, bei dem ihm unter anderem auch der Kiefer gebrochen wurde.

Kanye West rappte sogar über seinen Unfall

Der Ex von Kim Kardashian musste für längere Zeit eine Metallschiene im Kiefer tragen und rappte unter anderem in seinem Song „Through the Wire“ über das traumatische Erlebnis und seine Folgen. Auch seine ehemalige Schwiegermutter Caitlyn Jenner war in einen schweren Verkehrsunfall involviert.

Hier im Video zeigen wir euch, welche Promis ebenfalls schlimme Autounfälle überlebt haben.