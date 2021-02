Video: Diese Tänzer sind bei „Let’s Dance“ raus – und die hier neu dabei

26.02.2021 16:03 Uhr

Fans erwarten mit Spannung die neue Staffel von „Let’s Dance“. Dabei muss man sich unter anderem mit neuen Gesichtern arrangieren, denn einige Tänzer wie Massimo Sinató setzen aus.

Bei „Let’s Dance“ hat sich mal wieder das Tänzer-Karussell gedreht: Einige der Tanz-Profis, die den Zuschauern über die Jahre ans Herz gewachsen sind, sind in der neuen Staffel der beliebten RTL-Tanzshow nicht mehr mit dabei.

Der Große „Let’s Dance“-Partnerwechsel

So erklärte unter anderem Parkett-Schönling Massimo Sinató erst unlängst, dass er in diesem Jahr nicht mehr mit einer Promi-Dame um den Titelkämpfen wolle. Allerdings ist der Partner von Ex-GNTM-Star Rebecca Mir nicht der einzige Fan-Liebling, der in diesem Jahr die Tanzshow verlässt.

Für die ausscheidenden Profi-Tänzer rücken selbstverständlich neue sympathische Talente nach. Hier im Video stellen wir sie euch vor!