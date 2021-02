05.02.2021 11:49 Uhr

Video: Dieses Löwenbaby ist ein Wunder der Wissenschaft

Vorsicht, zuckersüß! Dieses kleine Löwenbaby ist seit letztem Jahr fester Bestandteil des Zoos von Singapur – und ein Wunder der Wissenschaft!

Über die letzten 20 Jahre ist der Löwenbestand in freier Natur um mehr als 40 Prozent geschrumpft. Deshalb nahm der Zoo von Singapur die Fortpflanzung selbst in die Hand. Dabei raus kam Simba, das erste Löwenbaby, welches in dem Zoo dank künstlicher Befruchtung zur Welt kam. Eine zuckersüße Sensation!

Mehr dazu erfährst du im Video