Video: DSDS – Darum sind diese Kandidatinnen sauer auf RTL

17.02.2021 19:15 Uhr

Beim Recall von DSDS bekommen die Zuschauer einen richtigen Zickenkrieg geboten – doch die drei Mädels behaupten jetzt etwas ganz anderes...

Es ist nicht das erste Mal, dass DSDS-Teilnehmer sich über den Schnitt der Sendung beschweren. Drei DSDS-Kandidatinnen ärgern sich jetzt auch über ihre Darstellung im Recall: Im TV wurde ein Zickenkrieg gezeigt, doch der soll so gar nicht stattgefunden haben…

Zickenkrieg nach Gesangs-Performance?

Lena-Loreen, Isabelle und Katharina kämpfen hart darum, in der Gesangsshow DSDS weiterzukommen. Bei so viel Ehrgeiz kommt es nach der Performance zu einem Zickenkrieg zwischen den dreien – angeblich. Die Mädels behaupten jetzt nämlich was anderes.

Was wirklich passiert ist, erfährst du im Video.