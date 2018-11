Video: Eddie Redmayne geht hier unter die Zauberer

Donnerstag, 8. November 2018 15:00 Uhr

Eddie Redmayne hat sich kürzlich bei einem Auftritt im US-Fernsehen als Magier betätigt und Publikum wie Moderator verblüfft.

Eddie Redmayne hält sein Publikum in Atem, und das nicht nur als Darsteller in Filmen wie „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ oder „Phantastische Tierwesen“ – letzterer war kürzlich Anlass eines TV-Auftritts des Schauspielers, bei dem er auch als „echter“ Magier Eindruck machte. In der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon vom gestrigen Mittwoch (7. November) zeigte der Darsteller einen Kartentrick, der das Publikum verzückte. Grund für diesen Beweis seiner magischen Fertigkeiten ist seine Rolle in der „Fantastische Tierwesen“-Reihe. Darin spielt der 36-Jährige den Zauberer Newt Scamander.

Der zweite Teil der Reihe, „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ kommt hierzulande am 15. November in die Kinos.

Hier ein Mitschnitt von Redmaynes Auftritt in der „Tonight Show“: