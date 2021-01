27.01.2021 20:10 Uhr

Video: Erste Einblicke in die neue Staffel „Germany’s Next Topmodel“!

Am 4. Februar ist es soweit: Heidi Klums Meeedchen kämpfen um den Titel „Germany's Next Topmodel“! Nachdem wir die Mädels schon ein bisschen kennengelernt haben, gibt es endlich einen ersten Einblick in die neue Staffel!

Endlich geht es wieder los mit hübschen Frauen, Zickenkrieg und hin und wieder etwas Fremdscham, wenn Heidi Klum zum 16. Mal „Germany’s Next Topmodel“ sucht! Am 4. Februar geht es los mit dem bitteren Kampf um die Krone, und nachdem wir die Mädels endlich kennengelernt haben, gibt es jetzt einen ersten Einblick in die kommende Staffel!

Was man so sieht, lässt die Erwartungen in die Höhe schießen: Neben Choreografin Nikeata Thompson sind auch Starfotograf Rankin und Topmodel Stefanie Giesinger in der Jury. Es gibt heiße Tanzeinlagen, knallbunte Outfits und atemberaubende Catwalks. Rankin behauptet sogar: „Das ist die beste Staffel, die ich je gesehen habe!“

Im folgenden Video könnt ihr den ersten Eindruck in die Sendung wagen! (AKo)