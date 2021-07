Video: Fiona Erdmann zeigt ihre neuen Kurven

03.07.2021 10:08 Uhr

Starke Botschaft im Bikini: Fiona Erdmann wirbt im Netz für Body Positivity.

Die ehemalige „GNTM“-Kandidatin wurde im August letzten Jahres zum ersten Mal Mama und durfte sich über die Geburt ihres Sohnes Leo Luan freuen.

Fiona Erdmann mit ehrlichem Post

Während der Schwangerschaft nahm die nach Dubai ausgewanderte Schönheit 30 Kilo zu, machte sich aber keinen Stress, ihre alte Figur zurückzubekommen. Ende April erlitt die 32-Jährige Ich-Darstellerin dann eine Fehlgeburt und verlor ihr Baby im 18. Monat. Dadurch finde sie es schwer, ihren Körper anzunehmen, da sie jeder Blick in den Spiegel an den tragischen Verlust erinnere, klagte sie später. Nun postet die Influencerin eine wichtige Botschaft auf ihrem Instagram-Account. Dort zeigt sich Fiona Erdmann im Bikini und hat keine Scheu, ihre neuen Kurven zu verstecken. „Wer mich schon länger kennt, der weiß, dass ich in den letzten Jahren immer etwas anders aussah. Von sehr schlank bis extrem durchtrainiert, bis nun zu einem Körper mit weiblichen Rundungen“, schreibt Fiona daneben.

Fans sind begeistert

„Bodies change und das ist völlig normal! Wir alle sind einzigartig und eben total verschieden. Und das ist auch gut so! Wie langweilig wäre die Welt, wenn wir alle gleich aussehen würden?“ Das gefällt offenbar auch ihren Fans.

„Respekt! Das hat Klasse. Da können sich einige deiner Kolleginnen eine richtig große Scheibe von abschneiden“, lobt sie ein Follower. Und ein weiterer schwärmt: „Fiona, du siehst super aus! Egal wie dein Körper aussieht, deine Ausstrahlung ist wichtig. Damit zeigst du, wie wohl du dich fühlst.“ (Bang/KT)