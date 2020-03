Video: Gal Gadot & viele Stars singen aus der Isolation

Was tun, wenn man seit Tagen in Selbstquarantäne ist? Singen kann da helfen. Findet jedenfalls Kinostar Gal Gadot. Und sie steht da nicht allein.

„Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot (34) hat zahlreiche Stars für ein Ständchen in der Corona-Krise gewinnen können. Auf Instagram postete die israelische Schauspielerin am Donnerstag eine Version von John Lennons Kultsong „Imagine“, aufgenommen mit Hilfe prominenter Kollegen, darunter Jamie Dornan, Natalie Portman, Amy Adams, Mark Ruffalo, Will Ferrell, Sia, Zoë Kravitz und Norah Jones.

Song von 1971

„Tag sechs in Selbstquarantäne“, erzählt Gadot zum Auftakt des dreiminütigen Videos. Sie habe sich von einem italienischen Trompeter, der auf seinem Balkon das Lied „Imagine“ spielte, zu dieser Aktion inspirieren lassen. Dann stimmt Gadot den berühmten Song an und reiht kurze Videoschnipsel von mehr als 20 Stars, die jeweils alleine ein Segment singen, aneinander.

Lennon (1940 – 1980) schrieb „Imagine“ 1971 kurz nach der Auflösung der Beatles. Der Song vom gleichnamigen Album wurde zu einer Hymne der Friedensbewegung. (dpa/KT)