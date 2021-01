18.01.2021 12:20 Uhr

Video: Gefüllte Tomaten – das angeblich beste Rezept der Welt!

Homeoffice und Lockdown zwingen so manchen passionierten Kochmuffel immer öfter an den eigenen Herd. Unsere Rezeptideen sorgen für garantiert guten Appetit!

Schon wieder Essenszeit – und keine Ahnung, was auf den Teller kommen soll? Gerade in Lockdown-Zeiten ist das Thema Ernährung nicht immer so einfach umzusetzen. Wie wäre es mit diesem super einfachen und dazu auch noch gesunden Rezept?

Alle Details zu den köstlichen gefüllten Tomaten gibt es im Video.