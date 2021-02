05.02.2021 13:30 Uhr

Video: GNTM 2021 – Das passiert in Folge zwei

Die erste Folge von „Germany's Next Topmodel“ war ein riesiger Erfolg – jetzt warten alle sehnsüchtig auf Folge zwei. Wie haben die Vorschau. Und die sieht sehr vielversprechend aus…

Bereits sechs Meeedchen wurden in der ersten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ von Heidi Klum aus der Sendung geworfen. Heidi greift da radikal durch dieses Jahr. Auch die Anforderungen sind höher: Ein Catwalk mit Treppen als erste Challenge. Sowas gibt es sonst erst in Folge fünf oder sechs! Was soll da noch alles auf die Model-Anwärterinnen zukommen?

Die Werbung für die zweite Folge von GNTM beginnt vielversprechend: Das Kampagnen-Shooting steht an. Lauter tanzende Mädels, ein motivierter Rankin und Latexkleider sind zu sehen. Mal wieder ist das Motto Selbstbewusstsein. Ob das alle schaffen?

Einen ersten Einblick in die zweite Folge von „Germany’s Next Topmodel“ bekommt ihr im folgenden Video. Die Sendung läuft regelmäßig am Donnerstag um 20:15 Uhr bei ProSieben. (AKo)