11.02.2021 18:51 Uhr

Video: GNTM 2021: So waren die Dreharbeiten für Heidi, Tom und Bill

Jetzt packen sie aus: Heidi Klum und die Kaulitz-Brüder erzählen von den Dreharbeiten zur neuen Staffel „Germany's next Topmodel“.

Für die Dreharbeiten der diesjährigen GNTM-Staffel ist Heidi Klum mit ihren Kindern, Ehemann Tom Kaulitz und dessen Bruder extra nach Berlin gezogen. Was die Familie währenddessen erlebt hat und was das Model und die Kaulitz-Brüder an Deutschland vermissen, verraten sie im Interview.

