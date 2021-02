06.02.2021 19:00 Uhr

Video: GNTM 2021 – Theresias Topmodel Talk

Die 16. Staffel GNTM ist mit Traumquoten gestartet. Liegt das jetzt am Lockdown oder etwa doch an Heidi und ihren Meeedchen? Exklusiv für klatsch-tratsch.de guckt Ex-Teilnehmerin Theresia Fischer in den nächsten Wochen ganz genau hin…

Es gibt GNTM-Kandidatinnen, deren Namen merkt man sich erst gar nicht – und dann gibt es die, die man nie wieder vergisst. Und Theresia Fischer gehört definitiv zur letzten Gruppe! 2019 sorgte sie bei GNTM und Heidi Klum mit ihrer ausgeflippten und extrovertierten Art für jede Menge Spaß und gute Laune. Immer mit an Bord: Murmeltier Herbert.

Am Ende schaffte es die Hamburgerin zwar nicht in die Top 10, dafür aber in die Herzen der Zuschauer. Und: Im Finale stahl sie auch allen anderen Meeedchen die Show. Crazy-Theresia gab nämlich ihrem Mann Thomas vor laufenden Kameras das Ja-Wort.

Ab sofort kommentiert der verrückte Freigeist mit Fashionista-Gen exklusiv für klatsch-tratsch.de jede Woche die aktuelle Folge von GNTM. Mal schauen, was Theresia so über Heidi und die neuen Meeedchen denkt…