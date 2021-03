Video: GNTM 2021 – Theresias Topmodel Talk, Folge 5

05.03.2021 19:15 Uhr

GNTM, Folge fünf. Endlich ist es da: das große Umstyling! Das sorgt wie jedes Jahr für viele Tränen und noch mehr Gezicke und Gezeter. Drei Meedchen trifft es besonders heftig. Ist das sehenswert? Exklusiv für klatsch-tratsch.de hat Ex-Teilnehmerin Theresia Fischer wieder ganz genau hingeschaut…

Endlich! Bei „Germany’s Next Topmodel“ stand diese Woche das Staffel-Highlight an: Das große und immer extrem dramatische Umstyling. Die Lieblingsfolge aller GNTM-Fans, was dieser Quotenrekord beweist. Und: Auch Chefin Heidi Klum kann ihre diebische Freude über das haarige Makeover wie immer nicht verbergen!

Für Mareike, Ana und Romina wird es besonders haarig

Eigentlich ist es jedes Jahr das gleiche: Mindestens die Hälfte der Meeedchen stirbt 1000 Tode, weil auch nur ein Zentimeter geliebten Dorfschönheiten-Mähne weichen muss. Was das alles mit einem echten Model zu tun hat? Nichts, natürlich. Aber wir sind ja auch in einer Castingshow.

Dieses Jahr trifft es Mareike, Ana und Romina am härtesten. Doch die drei nehmen ihr haariges Schicksal mehr oder weniger sehr schnell und durchaus dankbar an, wie sie uns verraten haben.

Was sagen Theresia und Herbert zu GNTM, Folge 5?

Auch unsere GNTM-Spezialistin und Ex-Teilnehmerin Theresia Fischer erinnert sich noch sehr gut an ihr eigenes Umstyling. Gemeinsam mit Herbert nimmt sie für klatsch-tratsch.de alle Folgen von Heidis Modelshow ganz genau unter die Lupe.

Im Video gibt es die Highs und Lows aus Folge fünf – fachgerecht aufbereitet von Theresia und Herbert.