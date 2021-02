Video: GNTM – Das steht beim Umstyling an!

27.02.2021 19:30 Uhr

„Germany's Next Topmodel“-Fans aufgepasst! In der nächsten Folge ist es endlich soweit: Das große Umstyling der diesjährigen Kandidatinnen steht an...

Es ist die Folge, auf die alle „Germany’s Next Topmodel“-Fans jedes Jahr begeistert hinfiebern: Das große Umstyling! In der nächsten Woche ist es auch für die diesjährigen Kandidatinnen endlich so weit.

Niemand ist vor Heidi sicher

Heidi Klum hat sich für die Topmodel-Anwärterin einen neuen und individuellen Look überlegt: Pony oder Pixie Cut? Blonder Bob oder dunkle Lockenpracht und Extensions? Aus vergangenen Staffeln weiß man: Niemand ist vor Heidi sicher.

Die ersten Einblicke ins Umstyling, zeigen wir im Video.