Video: GNTM – die Highlights aus Folge 4

26.02.2021 15:22 Uhr

In Folge vier von "Germany's next Topmodel" war ganz schön viel los! Wir verraten, alles was man über die Shootings, Kandidatinnen und Co. wissen muss!

Süße Hunde, nackte Tatsachen und freiwillige Aussteigerinnen – auch in der letzten Folge „Germany’s next Topmodel“ ging es ordentlich rund! Wir zeigen die Highlights von Heidi Klum und ihren Meeedchen!

Flauschiger Besuch am Set

Die erste Herausforderung, der sich die Nachwuchsmodels in Folge vier stellen mussten, war natürlich das Shooting. Dieses Mal machte Heidi es den Kandidatinnen besonders schwer! Neben Rollschuhen und unzähligen Shoppingtüten, kamen auch noch wilde Vierbeiner mit ins Spiel.



Nackte Tatsachen beim Entscheidungs-Walk

Wer jetzt glaubt, dass war in dieser Woche die schwierigste Challenge für die Mädels, der irrt! Heidi hatte wie immer ein Ass im Ärmel. Dieses Jahr gab es nämlich statt einem Nackt-Shooting, einen Nackt-Walk.



Aller guten Dinge sind drei: Mira geht freiwillig

Einer wurden diese ganzen schwierigen Walks und Shootings wohl zu viel… Kandidatin Mira verlässt die Model-Show freiwillig – damit ist sie bereits die dritte, die frühzeitig nach Hause geht.



Sarah muss ihre Koffer packen

Trotz Miras freiwilligem Ausstieg bleibt eine weitere Schönheit, nicht vor dem Auszug verschont. Auch Sarah musste ihre Koffer packen und sich von ihren Mitstreiterinnen verabschieden…



