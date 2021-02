Video: GNTM-Gewinnerin Jacky begeistert mit neuem Look

19.02.2021 19:15 Uhr

Ihre kupferrote Mähne war ihr Markenzeichen. Doch: Jacky Wruck überrascht ihre Fans jetzt mit einer neuen Haarfarbe. Wie die GNTM-Gewinnerin aussieht, zeigen wir im Video!

Was für eine Überraschung! GNTM-Gewinnerin Jacky Wruck, die für ihre kupferfarbenen Haare bekannt war, präsentierte ihre Mähne nun in einem völlig neuen Glanz. Was ihre Fans wohl dazu sagen?!

Sie unterzog sich einer Typveränderung

Die Kandidaten der diesjährigen „Germany’s next Topmodel“-Staffel sind wahrscheinlich bereits am Zittern, wenn sie an das Umstyling denken. Jacky Wruck, die Gewinnerin aus dem letzten Jahr, unterzieht sich jetzt sogar ganz freiwillig einer Typveränderung.

Den neuen Look gibt es im Video.