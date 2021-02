Video: GNTM-Vorwurf: Bevorzugt Heidi Klum Social-Media-Stars?

Theresia Fischer war selbst bereits bei „Germany's next Topmodel“ mit dabei. Jetzt erhebt sie diesen Vorwurf gegen die Show...

Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer ist sich sicher, dass Heidi Klum vor allem Kandidatinnen auswählt, die auf Instagram und Co. eine große Fanbase haben. Immerhin haben auch in dieser Staffel einige der Mädels bereits mehrere zehntausende Follower. Also: Was steckt wirklich dahinter?

