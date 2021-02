Video: GNTM – Wie Mareikes Schicksalsschläge ihr durch die Show helfen

23.02.2021 20:45 Uhr

„Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Mareike ist die selbsternannte „Granny“ in der großen Model-WG in Berlin, ist sie doch die älteste Kandidatin der Staffel. Und: Sie musste schon einige Schicksalsschläge ertragen.

Mit ihren 25 Jahren ist Mareike die älteste Modelanwärterin der 16. Staffel von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum„. Sie kommt aus Halle und fällt mit ihrer übermütigen und eher albernen Art auf. Was die Modelqualitäten angeht, hängt sie ihren jüngeren Konkurrentinnen in keinster Weise hinterher – ein tolles Gesicht, Traumfigur und den eisernen Willen, den Titel zu holen.

Hinter Mareikes Albernheit steckt eine harte Vergangenheit. Ihren Plan A musste sie mit 21 Jahren begraben – nach mehrfachen Kreuzbandrissen konnte sie kein Profi-Basketball mehr spielen, obwohl das bereits ihr ganzes Leben lang ihr großer Traum war. Nur einige Jahre vor Beendigung ihrer Karriere starb auch noch ihr Vater – eine harte Zeit für die Blondine.

Mareike blickt trotzdem weiter nach vorn und ist dennoch dankbar für die Karrierewendung. Wie ihre Vergangenheit ihr heute bei GNTM hilft, erfahrt ihr im folgenden Video.

„Germany’s Next Topmodel“ läuft donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Anschluss zum Streaming bei JOYN und freitags um 20:15 Uhr bei Sixx. (AKo)