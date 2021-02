Video: Harte Kritik an Bayern-Star Leroy Sané

22.02.2021 16:47 Uhr

Nach der Auswärtsniederlage gegen Eintracht Frankfurt steht mit Leroy Sané ein Bayern-Star in der Kritik, der in den vergangenen Wochen eigentlich in absoluter Topform war.

Beim Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt hat Leroy Sané (25) nach einer sehenswerten Einzelaktion zwar ein Tor vorbereitet, für einen Sieg gereicht hat das aber nicht. Fußball-Legende Mario Basler hat jetzt harte Kritik an dem Nationalspieler geübt.

Doch warum? Die Antwort seht ihr im Video.