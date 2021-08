Video: Heidi Klum verteidigt deutsches Rezept für gebratene Spaghetti

19.08.2021 20:50 Uhr

Heidi Klum erklärte, dass ihr Rezept für gebratene Spaghetti in Deutschland üblich sei.

Die 48-jährige Modelmama löste vor kurzem Empörung aus, als sie auf ihrem Account auf Instagram ein Video veröffentlichte, in dem sie ihre Spaghettis nach dem Kochen angebraten hat, anstatt das Wasser abzugießen und sie sofort zu servieren.

Ihre Mutter hat das immer so gemacht

Heidi hatte einen Auftritt bei „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ und wurde von dem berühmten Moderator zu dem Essen befragt, das in den sozialen Medien für Aufruhr gesorgt hatte. Klum erklärte: „Ich liebe Italien so sehr und als ich das gepostet habe, dachte ich mir, dass sie mich nie wieder nach Italien zurücklassen werden. Aber wir braten Spaghetti in Deutschland, das hat meine Mutter immer so gemacht… vielleicht ist das ein Überbleibsel davon.“

Heidi Klum und ihre Lieblingsspeisen

Nachdem Heidi Klum die Reaktion in den sozialen Medien auf ihr Gericht gesehen hatte, kam die Ehefrau des 31-jährigen Tokio Hotel-Musikers Tom Kaulitz zu dem Schluss, dass das Rezept vielleicht nur für ihre Familie galt.

Woraufhin aber ihr deutscher Ehemann zu ihr meinte, dass auch er Spaghetti auf die gleiche Weise zubereitet hat. Und Heidi fügte zu dem Thema hinzu: „Disst nicht meine gebratenen Spaghetti!“ Heidi gab zuvor zu, dass Pasta und Pommes zu ihren Lieblingsspeisen gehören würden, sie es aber vermeidet, ständig Kohlenhydrate zu essen, um ihre Figur zu erhalten. (Bang)