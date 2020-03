Als Heiner Lauterbach (66) am 10. April 1953 in Köln zu Welt kam, da war an Smartphones, digitale Downloads und Internet nicht zu denken. Dinge, die für Kinder heutzutage zum Alltag gehören. Aber wie reagieren Grundschulkinder auf nostalgische Apparate wie ein Walkman?

Heiner Lauterbach erklärt in dem Video einer 10-jährigen diese Geräte und die ist deutlich verwundert über die Technik von früher. Kaum zu glauben, dass man vor wenigen Jahren ausschließlich Telefone mit Wählscheibe hatte.