Video: Heißer „Let’s Dance“-Favorit – Das ist Fußballer Rurik Gislason

05.03.2021 18:30 Uhr

Fußball-Star Rurik Gislason wird bereits jetzt schon als heißer Favorit für die Tanz-Show „Let's Dance“ gehandelt. Warum? Das verraten wir im Video!

„Let’s Dance“-Kandidat Rurik Gislason überzeugte in der Kennlern-Show letzte Woche bereits alle Mädels mit seinem Aussehen. Doch auch in Sachen Tanz-Talent sollten sich die anderen Kandidaten in Acht nehmen…

Was macht Rurik aus?

Islands Fußball-Star Rurik Gislason wird in der diesjährigen Staffel „Let’s Dance“ gemeinsam mit seiner Profi-Tanzpartnerin Renata Lusin das Tanzbein schwingen – und der 33-Jährige gilt schon jetzt als absoluter Favorit. Aber was macht den Ex-Fußballball-Nationalspieler aus?

Das verraten wir hier im Video!

