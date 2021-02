01.02.2021 19:03 Uhr

Video: Hier erklärt Nadja Abd el Farrag ihren neuen Bäckerei-Job!

Nadja Abd el Farrag wagt erneut eine Veränderung: Die 55-Jährige kehrt der Nordsee den Rücken - und wird Markenbotschafterin einer Bäckerei.

Es scheint, als ob Nadja Abd el Farrag in den letzten Monaten in der Idylle nun endlich zu sich gefunden hat. Das Leben im beschaulichen Dangast hat ihr offensichtlich gutgetan. Nicht nur ihren Fans ist aufgefallen, dass die 55-Jährige in letzter Zeit glücklicher wirkt und viel mehr strahlt. Doch nun möchte die Ex von Dieter Bohlen wieder zurück in den Großstadtdschungel und hat neue Pläne. Was genau Naddel geplant hat, verraten wir dir hier im Video!