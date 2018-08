Video: Hier verkündet Sophia Wollersheim ihre Schwangerschaft

Samstag, 18. August 2018 23:25 Uhr

Das It-Girl-Tralala des Tages ist das hier und die deutsche Boulevardpresse dreht durch: Sophia Wollersheim aka Sophia Vegas ist schwanger! Die 30-Jährige verkündete die Neuigkeit in der zweiten Ausgabe von ‚Promi Big Brother‘ am Samstagabend.

Sichtlich nervös druckste sie im Sprechzimmer zu Beginn der Show zunächst herum, auch weil noch niemand davon wissen, auch ohne Familie nicht. „Es fällt mir schwer gewisse Dinge zu machen. Die letzten Wochen habe ich meine Prioritäten geändert in meinem Leben“. Dann sagte sie: „Ich bin schwanger. Ich erwarte ein kleines Baby!“

Das erklärt somit auch, warum die Ich-Darstellerin gestern nicht zur Auswahl für eine Challenge nominiert werden konnte und auch künftig für physische Challenges wohl nicht zur Verfügung steht. Wegen der Schwangerschaft trägt das It-Girl nun auch kein Korsett mehr.

Wer ist der Kindesvater?

Unklar bleibt noch, wer der Vater des Kindes ist. Aber ihr Ex Bert Wollersheim (67) ließ im Interview mit der Bild-Zeitung vor drei Tagen Details über den offenbar farbigen Unbekannten durchblicken: „Sophia hat mir den Herrn – er kommt aus Los Angeles – bei einem Besuch in Düsseldorf in der Zigarren-Lounge des Breidenbacher Hofs als den Mann an ihrer Seite vorgestellt. Ich war wirklich angenehm überrascht, er macht einen sehr seriösen Eindruck auf mich. Ich bin sicher, dass er ihr gut tut.“

Quelle: instagram.com

Wollersheim war letztes Jahr nach Los Angeles gezogen. „Ich habe in Beverly Hills schon eine schöne Wohnung“, verriet sie der ‚Bild‘-Zeitung im Herbst. Dort betreibt sie mit Geschäftspartner Dominik Jurczek (32) Dank eines 10-Jahres-Visums ein Sushi-Lokal.

Dazu erklärte sie im Oktober 2017: „Ich setze alles auf eine Karte. Wenn ich scheitern sollte, habe ich es es probiert. Man kann es nur schaffen, wenn man etwas riskiert. Ich bin ja nicht als Millionärin geboren. Irgendwie geht’s immer weiter.“ (KT)