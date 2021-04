Video Hollywood Matze: Frikadellen nackt zubereiten (Rezept für 1 Person)

Video Hollywood Matze: Frikadellen nackt zubereiten (Rezept für 1 Person)

18.04.2021 20:00 Uhr

Bei Leuten wie Hollywood Matze denkt man immer an Kontaktanzeigen wie "Suche Schank für's Bett". Doch da Liebe auch durch den Magen geht, folgen wir dem Körperkünstler zunächst mal in die Küche...

Wer Youtube-Star Hollywood-Matze noch nicht kennt, bekommt mit dem knapp 9-minütigen Clip einen weiteren kleinen Einblick in das Leben des ultrasympathischen Hamburger Fleischberges in seinem jüngst frisch renovierten 37qm-Apartment.

Dabei geht’s weniger um die Zubereitung der Frikadellen, sondern auch um das Drumherum …

Seine Clips werden gefeiert

Zuletzt sorgte der Bodybuilder aus Hamburg, der eigentlich Matthias Schneider heißt, für Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, als er um seine Knutschkugel, die Bulldogge Enno, trauerte. Doch mit seinem YouTube-Kanal geht es weiter steil bergauf, denn der sympatische 47-Jährige Hulk-Hogan-Lookalike begeistert das Netz mit immer neuen verschrobenen, aber saulustigen Ideen.

Darauf sind nun auch Profis aus dem TV-Geschäft aufmerksam geworden und vor diesem Hintergrund neuer Perspektiven empfehlen wir Hollywood Matze als den kommende Star aus der realen Welt! Seine Videos gehen durch die Decke. Die Fanbase wird größer und größer.

Braten in Unterhose

Die ersten Minuten im neusten Video geht es aber gar nicht ums Kochen oder Braten, sondern eigentlich nur um Matze beim Rasieren, Matze beim Baden, Matze beim Spielen mit seiner neuen Begleiterin Erna – alles im Adams-Kostüm.

Jedenfalls, nachdem Hollywood-Matze sich für die Aufgaben am Herd dementsprechend frisch gemacht hat und sich was angezogen hat (zwar nur eine Unterhose, aber er verstößt zumindest nicht ganz gegen Hygiene-Regeln beim Kochen) kann’s erst mal mit der Vorbereitung losgehen. 7.000 Kalorien am Tag dürfen’s bei der Sportskanone schon sein.

Matzes Rezept Frikadellen

Nicht aufgepasst, weil die Ablenkung zu groß war? Hier noch einmal kurz zusammen gefasst („weil das viele gefragt haben“) die Zutaten:

Rinderhack mit wenig Fett (ca 3,5kg),

ca. 6 mittelgroße Zwiebeln,

3 Löffel Sambal (Gewürzpaste auf Chili-Basis),

Tomatenmark nach Gefühl,

ca. 2 Löffel Senf,

Rinderbrühe nach Gefühl,

Gulasch Gewürz nach Gefühl,

Knoblauch nach Gefühl,

2 Eier.

Das Ganze ordentlich durchkneten, abschmecken und in wenig Fett braten, nach Bedarf ist dazu zum Beispiel Rotkohl oder anderes Gemüse sehr zu empfehlen. Gibt’s auch alles beim Aldi um die Ecke.

Übrigens: das Rezept ist für eine Person seiner Statur gedacht – falls jemand irrtümlicherweise davon ausging, das Gericht wäre etwas für sämtliche Hausbewohner oder die weitläufige Verwandtschaft.

Die Fans lieben Hollywood Matze

Das Netz feiert den Bodybuilder und einstigen Klomann wieder für sein, doch sehr ungewöhnliches, Koch-Video. „Ein klassisches Matze Video: Sehr viel nackte Haut, sehr viel Knoblauch, und Erna“, schreibt ein User. Jemand anders kommentiert: „Tag gerettet! Wer ist auch für einen XXL-Vlog? Mindestens 30 min Matze am Stück , ich wäre sofort dabei. Mach doch mal son „Follow my Weekend“.

Wir können es kaum erwarten!

Wer Hollywood-Matze nicht kennt: eigentlich hat der Sportler schon sämtliche Jobs durch – vom Klomann über Bauarbeiter bis hin zum Türsteher. Im letzten Jahr startete der Hulk-Hogan aus Hamburg dann mit seinem Kanal durch und landete einen Volltreffer.