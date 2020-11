23.11.2020 21:20 Uhr

Video: Hollywood-Matze räumt auf! Und das Netz lacht sich schlapp!

Er ist der neue Liebling im Netz: Hollywood Matze! Nachdem seine Knutschkugel Enno verschieden ist, macht die Hamburger Sportskanone nach einer kurzen Zeit der Trauer klar Schiff in seiner 35qm Single-Bude in Hamburg.

Was der 1,86m große Pumper neben dem Weihnachtsbaum hinter der Heizung noch so alles entdeckt in seinem leicht vernachlässigten Apartment („Ah da ist Hack….. aaah Erdbeeren“) zeigt das erste Video nach seiner Sendepause seit dem traurigen Video zum Tode seines Enno von Anfang November.

Wir lassen an dieser Stelle die Kommentare seiner Youtube-Fans sprechen! Das sagt eigentlich alles über den neusten Videohit!

„Verrückt wie unterhaltsam es sein kann, jemanden beim Putzen seiner Wohnung zuzuschauen“ (Jacksheppard)

„Matze, bitte frier dein Fleisch nicht in Mülltüten ein. Die können stark gesundheitsschädlich sein. Du bist echt ’ne gute Seele“ (Mankind)

„Matze ist das Sympathischste was 2020 passiert ist.“ (Gym Generation)

„Der Mann erlebt in acht Minuten aufräumen mehr als ich im gesamten Jahr 2020.“ (A. Pollzilla)

„Wichtig! Glühbirnen immer tauschen, während die Lampe brennt.“ (T.Chilla)

„Dich wieder zu sehen macht meinen Sonntag 10 mal besser“. (R. Erdtmann)

„Der Elektriker dachte bestimmt ihr dreht nen Porno:’Wir machen hier gerade Aufnahmen und müssen filmen'“ (BobfishDarfdas)

„Ich hab rein gar nichts mit Fitness zutun und weiss auch nicht wie ich hier gelandet bin – aber du bist echt ein sympathischer Typ“ (Lel W)

„Der Weihnachtsbaum hinter der Heizung hat mich gekillt!“ (xx-Ice Fox-xx)

„Du bist der absolut sympathischste Chaot, den es gibt…“ (Billy the Kid)

„Werde immer glücklich wenn ich so ein Riesen Typen in einer kleineren Wohnung sehe. Deine Stimme auch zu beruhigend echt geiler Typ!!“ (Herrn Weiß)

„Wenn ein Schrank einen Schrank kaputt macht! Konnte nicht mehr…“ (Kryptic)

„Einer der unterhaltendsten wenn nicht der unterhaltendste YouTuber und die interessanteste und sympathischste Persönlichkeit, die ich kenne! Hut ab und weiter so!“ (Stoiker G)

„Die Nachbarn sind bestimmt genauso verwundert das sie den Staubsauger bei dir in der Wohnung hören.“ (Fänge oder Italiener)

„Matze nur als Tipp: Gieße nächstes Mal die dreckige Brühe in die Toilette anstatt in die Badewanne!“ (Armin Khani)

„Macht mehr Spaß Matze beim Wohnung aufräumen zuzusehen als meiner Freundin.“ (Johannes Scn)

„So ein riesiger Muskelklotz, aber so ein feiner sympathischer Kerl! Ich habe bis jetzt noch nie jemandem beim Putzen zugeschaut und wurde so gut unterhalten. Du bist echt das perfekte Beispiel dafür, dass man Menschen nicht auf den ersten Blick bewerten darf.“ (Daniel D)

„Mein Tag war bis jetzt richtig scheiße, dann hab ich gesehen das du ein neues Video hochgeladen hast…“ (Maxis)

„Wer beim Aufräumen Bach hört kann nur ein guter Mensch sein.“ (Kreis One)

(PV)