Video: Ist das Cros Nachfolger? Dieser Hund LIEBT Masken!

Ist er Cros Nachfolger? Dieser Hund LIEBT Masken!

30.04.2021 14:00 Uhr

Bislang war Pop-Rapper Cro wohl Deutschlands beliebtester Maskenträger, doch dieser süße Vierbeiner könnte dem Musiker ganz schön Konkurrenz machen. Golden Retriever „Lady“ hat nämlich eine besondere Vorliebe, die ihre Hundemama auf Instagram teilt.

Erst kürzlich spricht Raop-Star Cro von einem Schlussstrich, den er nach seinem neuesten Album „trip“ ziehen könnte. Das Ende seiner Musikkarriere wäre eine traurige Neuigkeit für die Fans des Chartstürmers, doch wir haben schon einen potentiellen Nachfolger in puncto Masken-Star gefunden: Golden-Retriever-Dame Lady.

Sie hat schon eine riesige Fan-Base

Zwar sind Masken seit 2020 gezwungenermaßen irgendwie zum weltweiten Trend-Accessoire geworden, doch so wirklich gern gesehen sind sie selten – außer sie sind so witzig und niedlich wie bei dieser jungen Hunde-Dame!

Die Hündin „Lady“ ist in den USA schon ein richtiger Social-Media-Star und wurde sogar schon in diversen Fernsehshows gezeigt, denn die Golden Retriever Dame hat ein ungewöhnliches Hobby: Sie verkleidet sich gerne. Und das kommt bei der Community ganz schön gut an! Auf Instagram hat Ladys Account „ladyandtheblues“ satte 119.000 Follower, auf der Video-Plattform TikTok sogar fast 648.000 Fans. Die Accounts der Hündin sind voll von entzückenden Fotos und Videos, auf denen Lady ihre feuchte Hunde-Nase in die Kamera streckt.

Ladys liebstes Accessoire: Selbstgebastelte Masken

Der Hype um Hündin Lady ist verständlich, schließlich sieht die Hunde-Dame super süß aus in ihren unzähligen Kostümen. Und dabei wirkt der Golden Retriever auch noch absolut vergnügt – scheint, als würde ihr das Petfluencer-Dasein gut gefallen. Neben Weihnachtsmann-Mützen und Halstüchern liebt Lady vor allem eins: Selbstgemachte Masken!

Die Golden-Retriever-Dame hat Geburtstag!

Passend zu ihrem zweiten Geburtstag am 30. April hat ihre Hundemama kürzlich ein Video auf Instagram gepostet, in dem sie die besten Verkleidungen ihres niedlichen Vierbeiners zusammengestellt hat. In der Caption dazu erklärt sie, dass Lady schon immer eine Vorliebe zum sogenannten „Booping“ hat – seit die quirlige Hündin zehn Monate alt ist, streckt sie ihren Besitzern fleißig die Schnauze entgegen.

Wir wünschen Lady alles Gute zum Geburtstag – und hoffen auf weiteren maskierten Content!