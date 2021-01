26.01.2021 18:00 Uhr

Video: „Kitchen Impossible“ – Tim Mälzer über die neue Corona-Staffel

Die beliebte Kochshow „Kitchen Impossible“ geht am 14. Februar 2021 mit Tim Mälzer in die sechste Runde. Anstatt viele verschiedene Länder zu besuchen, bleiben die Köche diesmal in Deutschland und Umgebung.

Die derzeitige Corona-Pandemie bedeutet für viele TV-Shows drastische Veränderungen, so auch für Tim Mälzers beliebte Kochshow. Deutschland bleibt Zuhause – „Kitchen Impossible“ auch! In der neuen Staffel treten „Küchenmaschine“ Tim Mälzer (50) und seine Herausforderer ausschließlich in Deutschland und Österreich zum Kampf um die Kochehre an.

Mehr Details gibt es im Video.