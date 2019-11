Video-Kostbarkeit der Woche: Sowas haben wir ja noch nie gesehen!

Jon Noorlander ist ein äußerst kreativer Designer der Popkultur. Seinen Instagram-Account bestückt er regelmässig mit besonders einfallsreichen, aber schrägen Videos.

Der Designer und Regisseur und arbeitet derzeit als Executive Creative Director bei Method Studios NY. Das Unternehmen für visuelle Effekte, das 1999 in Los Angeles gegründet wurde, hat längst auch Niederlassungen in New York, Vancouver, San Francisco, Melbourne, Montreal usw.

Die Stärken des Studios sind neben der Look-Entwicklung vor allem die 3D-Animation und die in Filmen immer weiter verbreitete CGI-Programmierung. Das sieht man in den Clips, die der Meister gepustet hat. Klar, dass viele Top-Studios wie Warner Bros., 20th Century Fox, Walt Disney Studios, Marvel Studios und Paramount auf die Ideen des Kreativ-Schniede zurückgegriffen haben.

Eine Frage bleibt: Was muss man eingeworfen haben, um solche schrägen Ideen zu haben? Einige der schrillsten Clips haben wir hier mal zusammengestellt. Unser Fazit: Wir finden es mega-hot!