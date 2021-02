09.02.2021 13:30 Uhr

Video: Leni Klum schwer verliebt: Sie zeigt erstmals ihren Freund

Beim gemeinsamen Date in Los Angeles gesichtet: Klum-Tochter Leni zeigt sich schwer verliebt mit ihrem Freund Aris!

Seit ihrem Model-Debüt gemeinsam mit Mama Heidi Klum in der Vogue, zieht Leni Klum einen Model-Job nach dem anderen an Land. Doch nicht nur karrieretechnisch läuft es für das Nachwuchsmodel gut, auch in Sachen Liebe scheint Leni sehr glücklich zu sein . Die 16-Jährige wurde jetzt erstmals bei einem Date mit ihrem Freund Aris gesichtet.

