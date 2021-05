Video: Madonnas Sohn David posiert im Designerkleid

Madonna bei der Met-Gala in New York, 2016. (aha/spot)

31.05.2021 12:52 Uhr

Harry Styles hat es vorgemacht: Madonnas Sohn David überrascht in einem langen Designerkleid. "Selbstbewusstsein ist alles", kommentiert die Queen of Pop das Outfit des 15-Jährigen.

Madonnas (62) Sohn David Banda (15) mangelt es offenbar nicht an Selbstbewusstsein. Die Queen of Pop überrascht auf Instagram mit einem Video, in dem der 15-Jährige seine Modelqualitäten in einem weißen Kleid unter Beweis stellt. Das enganliegende Seidenkleid von Mae Couture betont Davids sportliche Figur. „Selbstbewusstsein ist alles“, kommentiert Madonna das Video. Der Post erhielt nach wenigen Stunden bereits über 100.000 Likes.

„Es ist so befreiend“, schwärmt der Junge in dem kurzen Clip, während das Zuhause zum großen Catwalk wird. Madonna kämpfte im Jahr 2006 in Malawi um die Adoption des damals 15 Monate alten David. Im Mai 2008 wurde die Adoption schließlich rechtskräftig.

Fashion-Vorbild Harry Styles?

Ob sich der 15-Jährige Harry Styles (27) zum Vorbild genommen hat? Der One-Direction-Star posierte 2020 in einem langen Designerkleid für das Cover der „Vogue“, erntete dafür aber jede Menge Kritik. „Klamotten sind dazu da, um mit ihnen Spaß zu haben, zu experimentieren und zu spielen“, entgegnete der Brite im Interview mit der Modezeitschrift.

.@harry_styles is our December issue cover star! Read how the star is making and playing by his own rules: https://t.co/tQPLi5OEtj pic.twitter.com/AxZgxE68Rx — Vogue Magazine (@voguemagazine) November 13, 2020