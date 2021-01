14.01.2021 14:28 Uhr

Video: Magier Siegfried Fischbacher ist tot!

Gerade erst hat er seine unheilbare Krebserkrankung bekannt gegeben. Jetzt ist Siegfried Fischbacher tot. Nur neun Monate nach seinem Lebenspartner und Seelenverwandten Roy Horn stirbt auch der zweite Teil des legendären Magier-Duos.

Traurige Nachrichten! Magier Siegfried Fischbacher ist tot, wie „Bild“ berichtet. Damit ist das legendäre Magier-Duo Siegfried und Roy nur neun Monate nach dessen Tod Geschichte. Siegfried starb am 13. Januar mit 81 Jahren in Las Vegas an den Folgen seines Krebsleidens.

Dieses war erst wenige Tage zuvor bekannt geworden. Siegfried Fischbacher soll unheilbar unter Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten haben. Trotzdem war er bis zum Ende ohne Groll. Und dankbar für all das, was er im Leben erreicht hatte.

Mehr zum Tod des Magiers im folgenden Video.