Video: Maria Furtwängler lüftet Udo Lindenbergs letzte Geheimnisse

Samstag, 2. Februar 2019 10:31 Uhr

Gestern Abend war Schauspielerin Maria Furtwängler zu Gast in der Radio Bremen Talkshow „3nach9“. Seit ihrem Duett mit Udo Lindenberg hat sie einiges mit dem Panikrocker erlebt – ihr Fazit: „Er ist der entzückendste Mensch!“ Und wie es in Udos Hotelzimmer aussieht, erzählt sie auch…!

Geradezu ins Schwärmen geriet Maria Furtwängler am Freitagabend in der Radio Bremen-Talkshow „3nach9“ über Rock-Ikone Udo Lindenberg: „Er ist der entzückendste, liebevollste Mensch“, beschrieb die Schauspielerin ihren „MTV Unplugged 2“-Duett-Partner im Gespräch mit Gastgeber Giovanni di Lorenzo. „Er ist so aufnehmend, es ist ein großes Geschenk.“

Vorausgegangen war ein Gespräch über ein Treffen von Maria Furtwängler und Udo Lindenberg im Hamburger Hotel Atlantic, im Zuge dessen sie auch einen Blick in Udos Hotelzimmer, seine „Villa Kunterbunt“ habe werfen dürfen. Dort residiert ja der Meister schon seit rund 25 Jahren residiert.

Ein paar Klamotten, zweimal derselbe Gürtel

Auf Giovanni di Lorenzos Frage, wie es in Lindenbergs Allerheiligstem denn aussähe, antwortete sie: „Ich hatte mir natürlich eine Suite vorgestellt, die eines Udo Lindenberg würdig ist. Dann kam ich jedoch in zwei wirklich kleine Zimmer, voll mit vielen Dingen, die an Udo erinnern, seinen Bildern und einer Rudermaschine. Auch habe ich mir vorgestellt, dass so ein Rockstar endlos viele Klamotten hat“, so die Schauspielerin weiter. „Er machte einen Schrank auf, und da hingen dann fünfmal die mehr oder weniger selbe Jacke, sechsmal dieselbe Hose und zweimal derselbe Gürtel.“

An einen besonderen Backstage-Moment vor einem ihrer Auftritte erinnerte sich die „Tatort“-Kommissarin im weiteren Verlauf des Talks: „Da war vor uns eine Frau, die eine gigantische Céline-Dion-Stimme hatte. Und Udo sah mir offensichtlich an, wie alles in mir zusammenschnurzelte. Ich dachte: ‚Oh Gott, ich kann eigentlich nicht wirklich singen‘. Udo sah das und sagte: ‚Weißt Du Maria, so ´ne Stimme, die gibt’s millionenfach. Aber was wir da machen, das ist unique!“