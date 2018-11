Video: Mark Wahlberg und James Corden beim Training. Morgens um 4

Samstag, 17. November 2018 20:27 Uhr

„Carpool Karaoke“-Moderator James Corden hat versucht, gemeinsam mit Mark Wahlberg das Fitness-Programm des Hollywood-Stars absolvieren. Wahlberg ist berüchtigt dafür, bereits um vier Uhr morgens mit seiner Trainings-Routine zu beginnen…

Um sich dem Hollywood-Muskelprotz anzuschließen, musste Corden also mitten in der Nacht aufstehen. Der Comedian dokumentierte dies mit einer Handkamera – an Wahlbergs Haus angekommen, scherzte Corden: „Es ist zehn vor drei am Morgen. Laut Mark Wahlbergs Instagram-Zeitplan betet er gerade. Also bete ich dafür, dass er absagt.“

Das geschah natürlich nicht. Stattdessen stellte Wahlberg im Trainingsraum die Warnung voran, dass es „echt scheiße“ werde – aber: „Wenn du danach einen Shake und ein paar Burger isst, wirst du dich großartige fühlen. Du gehst da raus und nimmst den Rest des Tages in Angriff.“

Später irritierte Corden noch ein Aufsteller mit Wahlbergs Konterfei. „Trainierst du immer mit einer Pappfigur von dir selbst vor der Nase“, fragte der Moderator. (CI)