Die selbsternannte Nacktschnecke Micaela Schäfer tritt gegen Freundin Arielle im ultimativen 2000er Wissens-Quiz von Wisst-ihr-noch.de an. Dabei gab die ehemalige „Germanys next Topmodel„-Kandidatin tiefe Einblicke in ihr Privatleben: „Ich hasse Liebesfilme, ich stehe auf Pornos!“

Allerdings hat das hübsche Erotik-Model auch andere Wissensgebiete aus den 2000ern mit denen sie punkten kann. Wie gut sie sich mit Casting-Shows, GZSZ und Disney-Filmen auskennt, zeigt sie hier!